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نائب الرئيس الأمريكى يتعهد فى دافوس بمواصلة دعم العراق ضد داعش

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نائب الرئيس الأمريكى يتعهد فى دافوس بمواصلة دعم العراق ضد داعش نائب الرئيس الأمريكى يتعهد فى دافوس بمواصلة دعم العراق ضد داعش

> ذكر البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن التقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد حاليا فى دافوس.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن بايدن أكد لرئيس الوزراء العراقى مواصلة التزام الولايات المتحدة بدعم العراق فى حملته ضد تنظيم داعش، وبحث الجانبان أهمية تحقيق الاستقرار فى مدينة الرمادى وحشد الدعم الدولى لتحقيق ذلك بعد نجاح القوات العراقية فى استرداد المدينة من أيدى عناصر تنظيم داعش.

وحث نائب الرئيس الأمريكى على مواصلة الحوار بين العراق وتركيا لتسوية الأزمة الناتجة عن انتشار القوات التركية فى شمال العراق، مؤكدا احترام الولايات المتحدة لسيادة وسلامة الأراضى العراقية،وشدد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق فى دعم اقتصاده وتنفيذ برنامجه الإصلاحي.
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