مليشيات الحوثيين تغلق منافذ تعز بعد مغادرة الوفد الأممى لليمن

>أكدت مصادر فى ائتلاف الإغاثة الإنسانية فى تعز أن مليشيات الحوثيين وصالح فتحت معبر الدحى لدخول وفد الأمم المتحدة الذى زار مدينة تعز أمس وبعد مغادرته قامت بإغلاقه مرة ثانية ومنعت دخول المشاة والمواد الغذائية.

وقال المصدر، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن الوفد الذى وصل تعز برئاسة الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة باليمن جيمى ماك جولدريك تمكن من إدخال 14 شاحنة صغيرة من المواد الإغاثية لا تكفى لمواطنى حى سكنى واحد .

وأضاف أن الوفد، وهو الأول من نوعه الذى يزور المدينة المحاصرة منذ 9 أشهر، قام بزيارة عدد من شوارع مدينة تعز وعاين أثار القصف العشوائى الذى أحدثته قذائف المليشيات فى المنازل السكنية والممتلكات..كما قام بزيارة مستشفى الثورة العام ومعاينة الدمار الذى لحق بالصرح الطبى الأكبر فى المحافظة جراء القذائف المدفعية المتكررة التى طالت عددا من أقسامه خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى توقفه عن العمل .

وأوضح أن الوفد عقد لقاءات مع السلطة المحلية وعدد من المنظمات المحلية وأعضاء اللجنة الطبية العليا واستمع إلى شرح حول الأوضاع الإنسانية المأساوية التى تعانيها المحافظة منذ أشهر بسبب الحصار .

وضم الوفد الأممى تروند يانسن ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /اوتشا/ وأدهم مسلم نائب المدير القطرى لمنظمة الغذاء العالمية وجوليان هارميز المدير القطرى لمنظمة اليونيسيف وفيليبوم كاركينيكينى مدير مكتب الأمن والسلام للأمم المتحدة وسعيد القاسمى مساعد مكتب الأمم المتحدة لشئون الأمن والسلامة ووائل هاشم مساعد الشئون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية /اوتشا/ وخرام جاويد مدير مكتب اليونيسيف فى محافظتى إب وتعز.

وذكرت مصادر محلية فى تعز أن الوفد انتقل بعد ذلك إلى مقر شركة النفط بالمحافظة وعقد اجتماعا مع رشاد الأكحلى وكيل المحافظة والقيادات الأمنية وقيادة المقاومة والعديد من المنظمات والناشطين فى المجال الحقوقى والإنسانى الذى تحدث عن الوضع المأساوى الذى تعيشه مدينة تعز بسبب شن الحرب عليها من قبل المليشيا فى ظل القصف اليومى والحصار المطبق الذى تفرضه ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية والاوكسجين والمشتقات النفطية بالإضافة إلى تقييد حرية التنقل وتعرض المواطنين للاختطاف مع تردى الوضع الصحى بسبب استمرار استهداف المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية ..وأكد الأكحلى للوفد عدم دخول أية مواد إغاثية إلى المحاصرين داخل المدينة .

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