صور| ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات في الإسماعيلية

تمكنت مباحث الإسماعيلية، الجمعة، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمنطقة القناة وسيناء.

بدأت عملية الضبط، بعد تعدد بلاغات سرقة السيارات من أمام المصالح الحكومية حال قيام مالكيها بقضاء حوائجهم، نظرًا لسهولة فتحها والتصرف فيه.

وكلف اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية، العميد محمود خليل، مدير المباحث، بوضع خطة لضبط التشكيل، وعلى الفور تم إعداد خطة عمل وبحث ضمت ضباط وحدة مباحث قسم ثالث، وضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بالمديرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية.

وتمكن الكمين المعين برئاسة رئيس وضباط وحدة مباحث قسم ثالث، من ضبط المتهم “صبرى س. م” سن 41، عاطل، مقيم المنشية البعالوة دائرة مركز التل الكبير سبق إتهامه فى 20 قضية بتهم “سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، مخدرات”، خلال قيامه بالشروع فى سرقة السيارة رقم 11832 ملاكى الإسماعيلية ماركة “سوبارو”، ملك محمد سعد محمد محمد بالمعاش سن 63 مقيم بمنطقة الشيخ زايد، دائرة قسم ثالث.

وأكدت معلومات لفريق البحث قيام المتهم بالإشتراك مع آخرين بإرتكاب وقائع سرقات مماثلة، وأثبتت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات وباستئذان النيابة العامة تم استخراج المتهم من محبسه وبمواجهته بما ورد من معلومات أكدتها التحريات اعترف بتكوينه تشكيلاً عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات من داخل نطاق المدينة وخاصةً من أمام المصالح الحكومية ضمه ومعه كل من المتهم “السيد م. خ سن 41 عاطل مقيم المناجاة مركز الحسينية ــ الشرقية، السيد ع. ع سن 33 كهربائى مقيم المناجاة مركز الحسينية ــ الشرقية، إبراهيم ا. م سن 20 صاحب ورشة دوكو سيارات مقيم الإخيوة مركز الحسينية ــ الشرقية، علاء م. م سن 31 عاطل مقيم سعود مركز الحسينية ــ الشرقية “هارب”، سمير س. ح سن 40 صاحب ورشة دوكو سيارات مقيم سعود مركز الحسينية ــ الشرقية “هارب”.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات لضبط المتحرى عنهم سالفي الذكر بأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم جميعًا عدا المتهمان الخامس والسادس، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات من أمام المصالح الحكومية.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بموالاة الجهود والعمل على ضبط باقى السيارات والمتهمين الهاربين بالتنسيق مع أمن الشرقية.