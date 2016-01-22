مقتل 5 مدنيين فى قصف على الأحياء السكنية بتعز

صرح مصدر طبى بمدينة تعز بأن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 16 إثر القصف العشوائى الذى قامت به مدفعية مليشيات الحوثيين وصالح على الأحياء السكنية وذلك عقب مغادرة وفد الأمم المتحدة الذى زار المدينة .

وأوضح المصدر أن القصف طال عددا من الأحياء وأسفر عن سقوط الضحايا ومعظمهم من النساء والأطفال.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 11 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى قصف طائرات التحالف والاشتباكات التى وقعت مع عناصر الجيش والمقاومة، فى حين أصيب 5 من عناصر المقاومة .

وأشار إلى أن الطائرات قصفت عدة مواقع للمليشيات خاصة فى منطقة المسراخ ومنزل أحد قيادات الحوثيين بها ومنطقة الشريجة، فى الوقت الذى استمرت الاشتباكات فى عدة جبهات خاصة فى منطقتى الحصب والكمب .