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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها بشكل عشوائي صوب مراكب الصيادين قبالة شواطىء مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع أثناء ممارسة مهنة الصيد في المنطقة المسموح بالصيد فيها .

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال أجبرت الصيادين على العودة قرب الشاطئ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهي 6 أميال بحرية.

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