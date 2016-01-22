الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم ، الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تظهر الشبورة المائية على الوجه البحرى ، والقاهرة ومدن القناة، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
كما تظهر الشبورة المائية على الوجه البحرى ، والقاهرة ومدن القناة، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
>وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر أمتار بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، ومن مترين إلى مترين ونصف المتر بالنسبة للأحمر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
القاهرة، الصغرى 10 العظمى 17 ،
الإسكندريةالصغرى 8 العظمى 16 ،
مطروحالصغرى 9 العظمى 15 ،
بورسعيدالصغرى 11 العظمى 18 ،
دمياطالصغرى 10 العظمى 17 ،
بلطيمالصغرى 9 العظمى 17 ،
الإسماعيليةالصغرى 9 العظمى 19 ،
السويسالصغرى 10 العظمى 19
العريشالصغرى 5 العظمى 19
نخلالصغرى 1 العظمى 15
طاباالصغرى 6 العظمى 18
الطورالصغرى 09 العظمى 20
مرسى علمالصغرى 13 العظمى 25
الغردقةالصغرى 12 العظمى 24
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 23
رفحالصغرى 5 العظمى 18
كاترينالصغرى 3 العظمى 15
سيوةالصغرى 4 العظمى 17
المنياالصغرى 5 العظمى 18
الفيومالصغرى 05 العظمى 19
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 19
أبوسمبلالصغرى 9 العظمى 24
وسط الدلتاالصغرى 9 العظمى 17
أسيوطالصغرى 5 العظمى 18
سوهاجالصغرى 6 العظمى 19
الأقصرالصغرى 8 العظمى 21
أسوانالصغرى 9 العظمى 22
شلاتينالصغرى 13 العظمى 24
حلايبالصغرى 15 العظمى 22
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 21
قناالصغرى 9 العظمى 21
نويبعالصغرى 14 العظمى 20
السلومالصغرى 7 العظمى 15.
موضوعات متعلقة:
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22/1/2016 بجميع محافظات مصر