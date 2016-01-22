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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10 الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم ، الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تظهر الشبورة المائية على الوجه البحرى ، والقاهرة ومدن القناة، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
>وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر أمتار بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، ومن مترين إلى مترين ونصف المتر بالنسبة للأحمر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-

القاهرة

، الصغرى 10 العظمى 17 ،

الإسكندرية

الصغرى 8 العظمى 16 ،

مطروح

الصغرى 9 العظمى 15 ،

بورسعيد

الصغرى 11 العظمى 18 ،

دمياط

الصغرى 10 العظمى 17 ،

بلطيم

الصغرى 9 العظمى 17 ،

الإسماعيلية

الصغرى 9 العظمى 19 ،

السويس

الصغرى 10 العظمى 19

العريش

الصغرى 5 العظمى 19

نخل

الصغرى 1 العظمى 15

طابا

الصغرى 6 العظمى 18

الطور

الصغرى 09 العظمى 20

مرسى علم

الصغرى 13 العظمى 25

الغردقة

الصغرى 12 العظمى 24

شرم الشيخ

الصغرى 14 العظمى 23

رفح

الصغرى 5 العظمى 18

كاترين

الصغرى 3 العظمى 15

سيوة

الصغرى 4 العظمى 17

المنيا

الصغرى 5 العظمى 18

الفيوم

الصغرى 05 العظمى 19

رأس سدر

الصغرى 10 العظمى 19

أبوسمبل

الصغرى 9 العظمى 24

وسط الدلتا

الصغرى 9 العظمى 17

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 18

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 19

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 21

أسوان

الصغرى 9 العظمى 22

شلاتين

الصغرى 13 العظمى 24

حلايب

الصغرى 15 العظمى 22

الوادى الجديد

الصغرى 9 العظمى 21

قنا

الصغرى 9 العظمى 21

نويبع

الصغرى 14 العظمى 20

السلوم

الصغرى 7 العظمى 15.

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