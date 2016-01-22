الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم ، الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تظهر الشبورة المائية على الوجه البحرى ، والقاهرة ومدن القناة، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

>وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر أمتار بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، ومن مترين إلى مترين ونصف المتر بالنسبة للأحمر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

موضوعات متعلقة:

، الصغرى 10 العظمى 17 ،الصغرى 8 العظمى 16 ،الصغرى 9 العظمى 15 ،الصغرى 11 العظمى 18 ،الصغرى 10 العظمى 17 ،الصغرى 9 العظمى 17 ،الصغرى 9 العظمى 19 ،الصغرى 10 العظمى 19الصغرى 5 العظمى 19الصغرى 1 العظمى 15الصغرى 6 العظمى 18الصغرى 09 العظمى 20الصغرى 13 العظمى 25الصغرى 12 العظمى 24الصغرى 14 العظمى 23الصغرى 5 العظمى 18الصغرى 3 العظمى 15الصغرى 4 العظمى 17الصغرى 5 العظمى 18الصغرى 05 العظمى 19الصغرى 10 العظمى 19الصغرى 9 العظمى 24الصغرى 9 العظمى 17الصغرى 5 العظمى 18الصغرى 6 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 21الصغرى 9 العظمى 22الصغرى 13 العظمى 24الصغرى 15 العظمى 22الصغرى 9 العظمى 21الصغرى 9 العظمى 21الصغرى 14 العظمى 20الصغرى 7 العظمى 15.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22/1/2016 بجميع محافظات مصر