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"صحة البحيرة": إصابة 147 شخصا بأنفلونزا الخنازير.. والاشتباه فى 256 حالة

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"صحة البحيرة": إصابة 147 شخصا بأنفلونزا الخنازير.. والاشتباه فى 256 حالة "صحة البحيرة": إصابة 147 شخصا بأنفلونزا الخنازير.. والاشتباه فى 256 حالة
أكد مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة، أنه تم احتجاز 412 شخصا بمستشفيات المحافظة للاشتباه بإصابتهم بفيروس أنفلونزا الخنازير، خلال هذا الشهر الجارى، وجاءت نتيجة التحاليل مؤكدة لـ 147 منهم، مشيرا إلى أنه توفى 6 منهم بمستشفى الصدر بدمنهور .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن مديرية الصحة بالبحيرة، قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور والتى تزداد حدتها فى فصل الشتاء.


>وفاة 18 شخصاً بأنفلونزا الخنازير وإصابة 133 بثلاث محافظات فى أقل من شهر
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