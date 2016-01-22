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بالصور.. محاكاة البرلمان يناقش مشاكل الشباب بشرم الشيخ

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بالصور.. محاكاة البرلمان يناقش مشاكل الشباب بشرم الشيخ بالصور.. محاكاة البرلمان يناقش مشاكل الشباب بشرم الشيخ
لأول مرة يناقش محاكاة البرلمان بمدينة شرم الشيخ مشاكل الشباب ومشاكل أهالى مدينة شرم الشيخ، وكيفية تمكين الشباب من المناصب القيادية.

عقدت المحاكاة بمركز شباب الهضبة بشرم الشيخ الشباب بحضور الشيخ عودة أبوعمار، ممثل القبائل العربية، وهيثم حسن رئيس البرلمان، ومحمد الدينارى وكيل البرلمان، ومحمدعلاء خريبة أمين سر البرلمان، وأشرف همام وكيل الشباب والرياضة بشرم الشيخ، ونادية محمد أبوقرمه أمينة المرأة بجنوب سيناء وعضوالمجلس المصرى للقبائل العربية.

وتحدث الشباب بمحاكاة البرلمان عن كيفية تمكين الشباب فى المناصب القيادة وتفعيل تعليمات الرئيس السيسى بأن 2016 هو عام الشباب وكيفية إيجاد آلية لتواصل البرلمان بين الشباب والمسئولين تحت شعار(يالا يا شباب).

وقال محمد الدينارى، وكيل البرلمان، إن هدفنا من اقامة محاكاة البرلمان هو الحوار مع الشباب للاستماع بأفكارهم لحل المشاكل والمعوقات التى تواجههم مع المسئولين بجنوب سيناء.

وأوضح أحد المشاركين بالمحاكاة أن الدولة لا توفر الدعم للشباب وعدم وجود جهات مسئولة تستقبل أفكار الشباب أو التفاعل معهم مما يعرضهم لسلك طرق غير شرعية.

وتحدث البرلمان عن مشاكل السياحة وكيفية الخروج من هذه الأزمة ومشاكل التعليم بشرم الشيخ وعدم وجود مدارس ثانوية فنية بشرم الشيخ.

وفى النهاية خرج أول محاكاة بعدة توصيات أهمها بناء مدرسة فنية للتعليم الثانوى بشرم الشيخ وبناء مدرسة إعدادى جديدة بشرم الشيخ لاستقبال أصحاب المجاميع الصغيرة بدلا من السفر 200 ذهابا وعودة إلى طور سيناء وزيادة فصول رياض الأطفال بشرم الشيخ وسكن للمدرسين المغتربين وتوفير الراحة للمدرسين وعودة الأنشطة الرياضية للمدارس.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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