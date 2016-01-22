لو ما أكلتوش.. الطعام الصينى هيقلل وزنك ويحميك من السرطان

تنتشر بعض أنواع الأطعمة الصينية فى المجتمع المصرى، وتنشأ مطاعم خاصة باسمه يقبل عليها محبو التغيير، لكن هناك فوائد كثيرة للمطبخ الصينى بشكل خاص والأسيوى بشكل عام يرصدها الدكتور أسامة فكرى رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، فيما يلى:

1. ثبت علميا أن العصا المستخدمة فى الأكل الصينى تجعل الفرد يأكل كميات أقل من مستخدم المعلقة ويساعده على المضغ ببطء وهى الطريقة الصحية التى يجب أن يتبعها الجميع.

>2. غالبية الأكل الأسيوى يحتوى على خضراوات تحتوى على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.

>3. المشروم من الإضافات الأساسية فى الأكل الصينى، وهو مفيد ويحمى من الإصابة بالسرطانات خاصة الثدى.

4. الأكل الصينى يحتوى على بهارات مفيدة أبرزها الزنجبيل، الذى يحافظ القليل منه على بكتيريا الأمعاء المفيدة.

>5. يتميز الأكل الأسيوى بقلة الملح، والذى يسبب أمراضا خطيرة منها السكتة الدماغية والضغط وبه مادة تغير من خصائص البكتيريا الحلزونية وتحولها إلى سرطانات وأورام ومنها سرطان الكلى.

6. المطبخ الصينى لا يستخدم الدهون، وفى حالة إضافة زيوت تكون زيت جوز الهند الذى يعد من الدهون المفيدة.

7. وهناك دراسات أمريكية أكدت أن تناول الأكل الصينى 5 أيام فى الأسبوع يساعد الفرد على التخلص من 125 سعرا حراريا يوميا.

8. تعتمد بعض الأطعمة الصينية على الألبان وهى تمد الجسم بالكالسيوم وفيتامين (د) الذى يقلل من مشاكل الدهون الضارة المصاحبة للأطعمة.

ويضيف، "أسامة": "يشتهر المطبخ الصينى بالكثير من الأطعمة ولكن فى مصر لم نعرف بشكل موسع غير السوشى والنودلز، ولكن عند تناول باقى الأطعمة ستكون مفيدة بالنسبة لنا ونمد من خلالها أجسامنا بالفوائد الكثيرة التى تحمينا من العديد من الأمراض".