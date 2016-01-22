متلازمة الألم العضلى الليفى أكثر شيوعا بين النساء من سن 20 إلى 50 سنة

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية، أن الألم العضلى الليفى يتميز بوجود آلام مزمنة فى أماكن متفرقة من الجسم وقد ينتج الألم تلقائيا أو بمجرد لمس المريض "أى أن المؤثرات غير المؤلمة للآخرين تكون مؤلمة للمرضى" وأيضا ألم وتيبس بمفصلى الفك والعديد من مفاصل الجسم وقد يصاحب ذلك أعراض أخرى تشمل الشعور بالتعب والإرهاق الشديد بعد ممارسة أقل مجهود إلى حد التأثير فى الأنشطة اليومية الاعتيادية، مع صداع متكرر، واضطراب فى النوم ووهن فى الأطراف ونقص فى الذاكرة، واختلال فى التركيز، واضطرابات فى وظيفة القولون وأحيانا صعوبة وقتية فى التنفس.
وأشار الطبيب إلى أن متلازمة الألم العضلى الليفى لا يوجد تحليل واحد أو فحص بالأشعة يمكنه تشخصيها بشكل كامل ولكن يعتمد التشخيص على وجود اعراض كافية لا يوجد مرض اخر متسبب فى حدوثها كما ان جميع التحاليل والأشعة تكون طبيعية.
وأضاف: الآن يوجد عدد من العقاقير الفعالة فى علاج المتلازمة وتعطى نتائج ممتازة ناصحا بممارسة بعض التمارين الرياضية بصورة تدريجية تصاعدية لتجنب الأرهاق ولتحفيز المريضة على الاستمرار فى هذه التمارين.