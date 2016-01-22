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"تعليم الجيزة": إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية فى موعد أقصاه الاثنين

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"تعليم الجيزة": إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية فى موعد أقصاه الاثنين "تعليم الجيزة": إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية فى موعد أقصاه الاثنين
قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإبتدائية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن بعض الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح أوراق الإجابات وتم عرض النتائج عليها.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المؤشرات الأولية لنتائج الامتحانات مبشرة، موضحة أنه سيتم اعتماد النتيجة كما هى دون رفع النسب المئوية لها حال ضعفها.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الإدارات التعليمية أوشكت على الإنتهاء من رصد الدرجات، مشيرة إلى أن عدد التلاميذ الذين أدوا الامتحانات وصل إلى 161 ألف و881 طالباً وطالبة، على مستوى الـ20 إدارة تعليمية، إضافة إلى 311 طالباً من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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