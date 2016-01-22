مجهولون يطلقون أعيرة نارية على كمين أمنى بالشرقية وإصابة خفيرين

أطلق مجهولون، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أعيرة نارية على كمين أمنى بقرية القرماوص بمركز أبوكبير بالشرقية، مما أسفر عن إصابة خفيرين أحدهما فى حالة خطيرة.

تلقى اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد، بلاغا بإصابة كل من "محمد حامد السيد" 35 سنة بطلق خرطوش بالظهر و"عبد الهادى أحمد محمد حسانين" 35 سنة، ومقيم عزبة خليل بركات دائرة أبوكبير، بطلق خرطوش بالرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوكبير.

انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى موقع الحادث لتمشيط المكان. وقال مصدر أمنى بمركز شرطة أبوكبير، أنه أثناء قيام الخفيرين بتأدية واجبهما فى كمين ليلى، قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية عليهما ولاذا بالفرار.

وقال عدد من أفراد الشرطة بالشرقية، من زملاء الخفيرين أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنيهم عن تأدية واجبهم الوطنى حتى لو تطلب ذلك تقديم أرواحهم من أجل بلادهم.