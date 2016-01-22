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ضابط يرفض رشوة 9 آلاف جنيه لإطلاق سراح تشكيل عصابى بالفيوم

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ضابط يرفض رشوة 9 آلاف جنيه لإطلاق سراح تشكيل عصابى بالفيوم ضابط يرفض رشوة 9 آلاف جنيه لإطلاق سراح تشكيل عصابى بالفيوم
رفض ضابط شرطة رشوة مالية قيمتها تسعة آلاف جنيه مقابل إطلاق سراح عصابة للسرقة، كان تمكن من ضبطها بالطريق الدائرى بمنطقة الزملوطى كفور النيل.

تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارًا من العميد حسام عبد اللطيف مدير البحث الجنائى يُفيد نجاح النقيب محمد شعلة معاون مباحث مركز شرطة الفيوم فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه يتكون من سمحى . ح . ع (42 عامًا) ورجب . ع . م (37 عامًا) وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 و12 طلقة من ذات العيار وبحوزته 9 آلاف جنيه عرضهم كرشوة على الضابط لإطلاق سراحهما وكان بحوزتهما سيارة رقم 75191 نقل المنوفية اعترفا بسرقتها من الصف بالجيزة وارشدا عن شريكهما فى الجريمة ويدعى محمد . ع من الصف.

تحرر عن الواقعة المحضر 922 مركز شرطة الفيوم لسنة 2016 للعرض على النيابة للتحقيق.

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مصر 365