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حرق شاحنة إطفاء وإصابة 3 من الأمن التونسى خلال مواجهات بالقيروان

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حرق شاحنة إطفاء وإصابة 3 من الأمن التونسى خلال مواجهات بالقيروان حرق شاحنة إطفاء وإصابة 3 من الأمن التونسى خلال مواجهات بالقيروان

>أفاد مصدر من الحماية المدنية التونسية بالقيروان صباح اليوم الجمعة أن شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية تم حرقها فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس من قبل محتجين أغلقوا الطريق وأشعلوا الإطارات المطاطية فى محيط مستودعات الديوانة بحى دار الأمان بالقيروان، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.

وأضاف أنه تم نقل 3 أفراد أمن إلى المستشفى إثر تعرضهم للإصابة خلال مواجهات مع "محتجين" فى محيط الديوانة، كما تواصلت المطاردة الأمنية لعدد من المشتبه فيهم بعد وصول تعزيزات أمنية.

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