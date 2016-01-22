واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى السودان

>اصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا تحذر فيه مواطنيها من السفر إلى السودان، وقال البيان انه ينبغى على المواطنين الأمريكيين تجنب السفر إلى اقليم دارفور وولايات النيل الازرق وجنوب كردفان مع الاخذ فى الاعتبار مخاطر السفر إلى مناطق اخرى فى السودان وذلك بسبب استمرار التهديدات الارهابية والصراعات المسلحة وجرائم العنف والاختطاف.

واوضح البيان ان السفارة الامريكية لديها قدرة محدودة للغاية لتوفير خدمات للرعايا الامريكيين خارج العاصمة الخرطوم. وحذرت الخارجية الامريكية من استمرار وجود جماعات ارهابية فى السودان تستهدف الاضرار بالاجانب والمصالح الغربية مشيرة إلى ان الاعمال الارهابية قد تشمل هجمات انتحارية او تفجيرات او اطلاق نار او عمليات اختطاف.

وقال البيان انه يجب على المواطنين الامريكيين تجنب مخاطر الوقوع ضحايا لاعمال ارهابية من خلال توخى الحذر واليقظة خاصة فى التجمعات والمواقع التى يرتادها الاجانب والالتزام بالحيطة فى كافة الاوقات.

واكد البيان ان السفارة الامريكية اتخذت اجراءات امنية مشددة لحماية العاملين الحكوميين الامريكيين تشمل ضرورة التنقل بعربات مدرعة فى كافة الاوقات كما انه من غير المسموح لهؤلاء العاملين الامريكيين بالسفر إلى خارج الخرطوم بدون اذن مسبق او التوجه إلى مناطق فى دارفور بدون اتخاذ الاحتياطات الامنية اللازمة.

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