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نظر محاكمة 4 نجارين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة البساتين.. غدًا

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نظر محاكمة 4 نجارين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة البساتين.. غدًا نظر محاكمة 4 نجارين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة البساتين.. غدًا
تنظر غدًا السبت محكمة البساتين أولى جلسات محاكمة 4 نجارين متهمين بالتنقيب عن الآثار بمقابر اليهود بمنطقة البساتين.

كانت قد وردت معلومات للجهات الأمنية تفيد بقيام 4 أشخاص يعملون بمهنة النجارة بمنطقة البساتين، بالتنقيب عن الآثار داخل مقابر اليهود، وتم إعداد الخطة المناسبة لعمل التحريات التى أثبتت صحة ارتكابهم الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الأمنية بقسم شرطة البساتين من القبض على كل من "ح.م" نجار، وشقيقه "م.م"، ونجل الأول "م.ح"، و"م.ر" عامل، أثناء قيامهم بأعمال الحفر، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين، أنكروا ارتكابهم الواقعة، وبناء عليه قررت نيابة البساتين برئاسة المستشار شريف معتز حبس 4 نجارين، لاتهامهم بالتنقيب على الآثار بمقابر اليهود عقب انكارهم ارتكاب الواقعة.

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مصر 365