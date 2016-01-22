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غدًا.. نظر استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما فى قضية دعارة

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غدًا.. نظر استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما فى قضية دعارة غدًا.. نظر استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما فى قضية دعارة
تنظر غدا السبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات الاستئناف المقدم من معدة برامج بقناة فضائية تدعى "مديحة" على حبسها عام مع الشغل لاتهامها بممارسة الدعارة.

وكان قد استأنفت قوادة تدعى "شمس.أ" على حبسها سنة و6 شهور، لاتهامهما بتكوين لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة، مقابل 3 آلاف جنيه فى الساعة، بعد أن تم ضبطها بشقة فى شارع قصر العينى.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نياية قصر النيل، أن القوادة تعرفت على معدة البرامج بكافية فى الزمالك، واتفقتا على استقطاب راغبى المتعة عن طريق التواصل معهم عبر برنامج على الهاتف المحمول.

وأكدت التحقيقات وجود رسائل جنسية فى هواتف المتهمتين، حيث تتفق القوادة مع راغبى المتعة على ممارسة الجنس مع معدة البرامج مقابل 3000 جنيه فى الساعة.

وكانت مباحث الآداب بالقاهرة، قد ألقت القبض على شبكة دعارة تقودها معدة برامج بقناة فضائية وقوادة فى منطقة قصر النيل.

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مصر 365

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