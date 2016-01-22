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للأمهات.. تناول طفلك اللبن الحليب فى العام الأول يعرضه لأضرار صحية

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للأمهات.. تناول طفلك اللبن الحليب فى العام الأول يعرضه لأضرار صحية للأمهات.. تناول طفلك اللبن الحليب فى العام الأول يعرضه لأضرار صحية
كثير من الأمهات يغذين أطفالهن، باللبن الحليب سواء البقرى أو الجاموسى فى عامهم الأول كبديل عن الرضاعة الطبيعية واللبن الصناعى، وهن لا يدركن أن ذلك يعرضهم لأضرار صحية، بسبب عدم قدرة جهاز الطفل الهضمى على تحمل بروتين لبن الأبقار والجاموس.

وتقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن بعض السيدات خاصة ساكنى المناطق الريفية يقدمن لبن الأبقار والجاموس لأطفالهن، مخفف بالماء كبديل للبن الصناعى، ما يصيبهم ببعض المشاكل صحية.

وأوضحت د. نهى أن تناول الطفل للبن الأبقار يتسبب فى نفوره من تناول وجبات الطعام فيما بعد، كما أن عدم تحمل الطفل للبروتين الموجود فى الحليب يعرضه لمشاكل صحية أهمها لإسهال والتهاب القولون والأنيميا وفقر الدم والقىء وضعف النمو بسبب سوء امتصاص الجسم للحليب نتيجة عدم تحمل بروتينه.

وتنصح د. نهى، بضرورة الأم بعدم إعطاء طفلها اللبن الحليب لتجنب الأضرار الصحية، السابق ذكرها.

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مصر 365