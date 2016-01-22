جامعة الزقازيق تنظم رحلات شبه مجانية لشرم الشيخ والأقصر وأسوان

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، أنه فى إطار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تنظم الجامعة عدة رحلات إلى مدن شرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، شبه مجانية، يستفيد منها الطلاب المتميزين فى المجالات العلمية والأنشطة الطلابية.

وأضاف نور الدين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الجامعة ستشارك يوم 6 فبراير المقبل، فى أسبوع شباب المدن الجامعية، والذى تنظمه جامعة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن الجامعة تستغل فترة إجازة منتصف العام، للإعداد والتدريب والتأهيل للطلاب المشاركين فى كافة أنشطة أسبوع شباب المدن الجامعية.