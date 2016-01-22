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"الكهرباء": محطة الضخ والتخزين بعتاقة "سد عالى جديد" وتشغيلها خلال 7 سنوات

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"الكهرباء": محطة الضخ والتخزين بعتاقة "سد عالى جديد" وتشغيلها خلال 7 سنوات "الكهرباء": محطة الضخ والتخزين بعتاقة "سد عالى جديد" وتشغيلها خلال 7 سنوات
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه سيتم تشغيل محطة الضخ والتخزين بعتاقة بقدرة 2100 ميجا وات، والتى تعد بمثابة سد عالى جديد خلال 7 سنوات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة الضخ والتخزين ستوفر 2100 ميجا وات فى أوقات الذروة، وستكون بمثابة "سد عالى صناعى جديد "، لأنها تقوم بتخزين المياه نهاراً وتولد الطاقة ليلاً.

وأشار المصدر إلى أن مشروع إنشاء محطة الضخ والتخزين سيتم بالتعاون مع شركة "ساينو هايدرو" الصينية العالمية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى عملية الإنشاء خلال الشهرين القادمين.

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