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"مجمعات الأهرام" تطرح اليوم 4 آلاف وجبة ضمن مبادرة "كون وجبتك"

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"مجمعات الأهرام" تطرح اليوم 4 آلاف وجبة ضمن مبادرة "كون وجبتك" "مجمعات الأهرام" تطرح اليوم 4 آلاف وجبة ضمن مبادرة "كون وجبتك"
أعلن طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية عن طرح 4 آلاف وجبة "كون وجبتك" بالسيارات المتنقلة، اليوم الجمعة، فى مناطق "الكيت كات" والجيزة والسيدة زينب وميدان رمسيس، حيث تتراوح سعر الواجبة من 22 إلى 30 جنيها .

وأضاف طارق طنطاوى لـ"اليوم السابع"، أن هناك وجبات تشمل "كيلو أوراك محلى و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس"، وهناك وجبة تشمل "كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة"، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل "مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال"، إضافة إلى وجبات تتضمن "فرخة كاملة زنة كيلو، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى"، ووجبة تشمل "لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة"، وأيضا هناك وجبة تتضمن "كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة ووجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة"، ووجبة "كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة".

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