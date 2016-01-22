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نائب بالسويس يتقدم بطلب إحاطة عن المشاكل الثقافية بالمحافظات

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نائب بالسويس يتقدم بطلب إحاطة عن المشاكل الثقافية بالمحافظات نائب بالسويس يتقدم بطلب إحاطة عن المشاكل الثقافية بالمحافظات
قال عبد الحميد كمال، نائب برلمانى بالسويس، إنه تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب، إلى وزير الثقافة، حول انهيار ومشاكل المنظومة الثقافية بالمحافظات.

وأضاف النائب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير الثقافة، حول الخدمات الثقافية التى تُقَدَّم للمواطنين فى المحافظات، وما ترتب عليه من انتشار التطرف، وغياب الدور التنويرى لبيوت وقصور وزارة الثقافة.

وأشار إلى أن هناك مشاكل واضحة فى منظومة الثقافة، ويجب الإسراع فى حلها بشكل عملى على أرض الواقع، خصوصًا وسط معركة الإرهاب والأفكار الظلامية، والتى لا يمكن أن تواجهها الإجراءات الأمنية فقط، مع تقدير جهود وتضحيات القوات المسلحة والشرطة.

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