بعد حادثى الهرم والعريش.."اعدم الارهابيين" ضمن الأكثر تداولاً على "تويتر"

طالب رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بتطبيق العدالة الناجزة ضد من يثبت تورطه فى العمليات الإرهابية التى راح ضحيتها عدداً من الشهداء، فى العريش وفى حى الهرم بالجيزة.

وجاء هاشتاج "اعدم الارهابيين" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، ومن أبرز التغريدات عبر هذا الهاشتاج "اعدم الارهابيين، مطلب وتفويض شعبى، كفاية كده"، و"اعدم الارهابيين الآنتماء للوطن أعلى مراتب التدين، السيد المسيح بكى على أورشليم، سيدنا محمد بكى عند مغادرة مكة"، و "اعدم الارهابيين لعنة الله عليهم فى الدنيا والآخرة".

وتابعت التغريدات "من أجل حرقة قلب أم الشهيد اعدم الارهابيين"، "اعتقد مجلس الشعب شكل خلاص، القاضى بيحكم بقوانين لا تتناسب أبداً مع ما نواجهه من إرهاب، شرعوا قوانين توقف نزيف دم ولادنا"، و"لحد امتى هنفضل نعلف فى الارهابيين ، وهما يخططوا ويقتلوا، حرام بقى فين العدالة الناجزة".



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