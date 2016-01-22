حزب الوفد بالعريش يكرم أصحاب الجهود فى نظافة العريش

كرمت اللجنة العامة لحزب الوفد بشمال سيناء الليلة الماضية، أصحاب المبادرات فى تنظيف شوارع العريش، جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمه حزب الوفد بمقره بالعريش.

وأقيم الاحتفال برئاسة رمضان خليل القائم بعمل رئيس الحزب، وبحضور كل من حمدان الخليلى سكرتير عام الحزب واللواء شحتة محمود السيد رئيس لجنة الأمن بالحزب وعمرو الكاشف رئيس لجنة الإعلام وضياء قدورة السكرتير المساعد للحزب وأعضاء اللجنة العامة وشباب الحزب بالمحافظة.

وأكد رمضان خليل القائم بعمل رئيس الحزب دور مبادرة "بيت العيلة" التى تختص بمناقشة قضايا سيناء كل خميس فى مقر حزب الوفد فى مناقشة قضايا ومشكلات المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأشار عماد البلك إلى أن بيت العيلة بادر بمناقشة مشكلات وقضايا المجتمع ووضع الحلول الممكنة عن طريق الجهود الذاتية، ونقل تحيات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء إلى أعضاء بيت العيلة ما كان لهم جهدًا متميزًا فى خدمة المجتمع.

وشمل التكريم كلاً من المهندس محمد فهمى البيك، إبراهيم ثابت الكاشف، محمود خليل الكاشف، ياسر سمرى صبيح، محمد شبل رمضان، شكر عبد العزيز شكر، وسامى كامل الكاشف، ومسعد صالح عروج، الدكتور صلاح صقر، اللواء شحتة محمود السيد، محمد حمدى عاشور، أحمد عبد المحسن أحمد، محمد يونس العبد، أسامة سعيد جبارة، سامى محمد البلك، عماد مصطفى البلك، حمدان الخليلي، محمد حسن عودة، عماد محمد نصر، فيصل أبو هاشم، يسرى يوسف الهيبان، أحمد سليمان سلامة، سعيد عبد الجليل عمر، حجاج فايز الصعيدى، جلال حسين قدورة، السيد السيد علام، عايش كامل يوسف، أيمن محمد حسن، أيمن إبراهيم مصطفى.