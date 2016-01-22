الحكومة المغربية تمنع مسيرة لمعلمين تحت التدريب يطالبون بالتوظيف

>قالت الحكومة المغربية مساء أمس الخميس إنها ستمنع مسيرة لمعلمين تحت التدريب يطالبون بوظائف يعتزمون القيام بها يوم الأحد المقبل فى الرباط.

وقال بلاغ للحكومة المغربية عقب انعقاد اجتماعها الأسبوعى انها "لن تسمح بتنظيم اية مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجارى بها العمل وان الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام القانون".

وبدأ المعلمون المتدربون فى المغرب قبل أكثر من اسبوعين احتجاجات واسعة على قرارين يلغى الاول حقهم فى التوظيف مباشرة بعد انتهاء فترة تدريبهم والثانى يقلص نسبة المنحة المخصصة لهم إلى أقل من النصف.

وقال معلمون وناشطون حقوقيون ان عددا من اعتصامات المعلمين المحتجين تحولت إلى عنف شديد أسفر عن عدد من الجرحى.