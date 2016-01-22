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انفجارات عنيفة فى عاصمة اليمن جراء غارات شنها طيران التحالف العربى

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انفجارات عنيفة فى عاصمة اليمن جراء غارات شنها طيران التحالف العربى انفجارات عنيفة فى عاصمة اليمن جراء غارات شنها طيران التحالف العربى

>هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، بعد منتصف ليل الخميس، بالتوقيت المحلى، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربى على معسكرات يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء، إن نحو عشر غارات جوية استهدفت مخازن ألوية الصواريخ فى عطان غرب العاصمة، ومقر الأمن المركزى "القوات الخاصة" ودار الرئاسة ومعسكر النهدين جنوب العاصمة.

وبحسب المصادر، فقد اندلعت انفجارات عنيفة وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من معسكر النهدين، نتيجة انفجار مخزن أسلحة.

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