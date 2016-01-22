أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. سقوط أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جراء حريق خزانات النفط بليبيا

Google+ Print
بالصور.. سقوط أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جراء حريق خزانات النفط بليبيا بالصور.. سقوط أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جراء حريق خزانات النفط بليبيا

>سقطت عدد من أبراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد 400 ك ف، قرب راس لانوف بمنطقة الهلال النفطى الليبى،جراء الحريق الذى لحق بخط النفط الواصل بين حقل آمال ومنطقة السدرة بمنطقة الهلال النفطى.

يذكر أن تنظيم "داعش " قد هاجم مساء أمس، منطقة الهلال النفطى ما أدى إلى اشتعال أربعة خزانات نفطية بالمنطقة.

وقالت مصادر بالشركة العامة للكهرباء، "إن خطوط نقل جهد 400 ك ف،الرابطة بين محطة رأس لانوف ومحطة الخليج، وخطوط نقل الطاقة ذات جهد 220 ك ف،إلى البريقة وسرت، تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحريق.

وأوضحت المصادر أن الأضرار التى لحقت بخطوط نقل الطاقة الكهربائية كانت بسبب اندلاع النيران فى خزانات النفط التابعة لشركة الهروج النفطية وخطوط الامداد الموصولة بالخزانات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365