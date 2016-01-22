بالصور.. سقوط أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جراء حريق خزانات النفط بليبيا

>سقطت عدد من أبراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد 400 ك ف، قرب راس لانوف بمنطقة الهلال النفطى الليبى،جراء الحريق الذى لحق بخط النفط الواصل بين حقل آمال ومنطقة السدرة بمنطقة الهلال النفطى.

يذكر أن تنظيم "داعش " قد هاجم مساء أمس، منطقة الهلال النفطى ما أدى إلى اشتعال أربعة خزانات نفطية بالمنطقة.

وقالت مصادر بالشركة العامة للكهرباء، "إن خطوط نقل جهد 400 ك ف،الرابطة بين محطة رأس لانوف ومحطة الخليج، وخطوط نقل الطاقة ذات جهد 220 ك ف،إلى البريقة وسرت، تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الحريق.

وأوضحت المصادر أن الأضرار التى لحقت بخطوط نقل الطاقة الكهربائية كانت بسبب اندلاع النيران فى خزانات النفط التابعة لشركة الهروج النفطية وخطوط الامداد الموصولة بالخزانات.



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