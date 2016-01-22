رئيس قطاع حماية النيل:التعديات على النهر وصلت لـ28 ألف مخالفة بـ9 محافظات

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تمكن الأسبوع الماضى من إزالة 11 مخالفة فى محافظة الجيزة بمنطقة أمبابة عبارة عن "صالات أفراح ومراسى"، بالإضافة إلى 212 مزرعة سمكية بكفر الشيخ والبحيرة.
وحول أزمة الأسماك النافقة، قال "عز" أن "أصحاب المزارع المخالفين يغرقون أقفاص السمك للهروب من المخالفات وقت أى حملة، وفى هذه المرة قاموا باتباع نفس الطريق ظننا أن الحملة ستنتهى بعد ساعات مثل كل مرة، إلا أن الحملة ظلت ثلاث أيام، ووجود الأسماك تحت منسوب عميق للمياه لأكثر من يوماً أدى لنفوقها بعد تعرضها للاختناق"، لافتاً إلى أن نسبة الأمونيا التى رصدتها التحليلات هى من الأعلاف التى كانت تتغذى عليها الاسماك.
ويشار إلى أن مديرية الرى والموارد المائية بالشرقية، نظمت حفل تكريم للمهندس صلاح عز، بمناسبة ترقيته لرئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بحضور قيادات الوزارة و المديرية ، وكان عز قد عمل وكيلاً للوزارة بالشرقية لمدة عامين.
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