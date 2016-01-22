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قوات حماية المواطنين تنتشر بميدان رابعة قبل الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير

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قوات حماية المواطنين تنتشر بميدان رابعة قبل الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير قوات حماية المواطنين تنتشر بميدان رابعة قبل الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير
انتشرت منذ قليل قوات الأمن وقوات حماية المواطنين فى ميدان رابعة العدوية، فى إطار خطة تأمين المنشآت العامة والحيوية وحماية المواطنين.

يأتى ذلك قبل الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وذلك وفق توجيهات القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة.
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