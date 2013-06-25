بالصور.. مسيرة لأهالى أبوكبير شرقية لرحيل مرسى والحشد ليوم 30 يونيو

نظم المئات من أهالى أبو كبير بالشرقية، مساء اليوم مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينه لحث الأهالى على الخروج يوم 30 يونيو الحالى وتنديدا بالأحداث الدامية، التى شهدتها المحافظة أمس الأول، والتى أصيب فيها البعض من مؤيدى ومعارضى الرئيس.

رفع الأهالى خلال المسيرة علم مصر وأثناء سير المسيرة قام عدد من الشباب المشاركين فى المسيرة بمحاولة نزع لافتة لحزب الحرية والعدالة على الطريق العام وكادت تحدث اشتباكات لولا تدخل العقلاء.

كما واصل معارضو الرئيس المتواجدون أمام الديوان العام للمحافظة ترديد الهتافات ضد الإخوان وسياستهم فى إدارة شئون البلاد.