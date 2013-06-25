أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مسيرة لأهالى أبوكبير شرقية لرحيل مرسى والحشد ليوم 30 يونيو

Google+ Print
بالصور.. مسيرة لأهالى أبوكبير شرقية لرحيل مرسى والحشد ليوم 30 يونيو بالصور.. مسيرة لأهالى أبوكبير شرقية لرحيل مرسى والحشد ليوم 30 يونيو

نظم المئات من أهالى أبو كبير بالشرقية، مساء اليوم مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينه لحث الأهالى على الخروج يوم 30 يونيو الحالى وتنديدا بالأحداث الدامية، التى شهدتها المحافظة أمس الأول، والتى أصيب فيها البعض من مؤيدى ومعارضى الرئيس.

رفع الأهالى خلال المسيرة علم وأثناء سير المسيرة قام عدد من الشباب المشاركين فى المسيرة بمحاولة نزع لافتة لحزب الحرية والعدالة على الطريق العام وكادت تحدث اشتباكات لولا تدخل العقلاء.

كما واصل معارضو الرئيس المتواجدون أمام الديوان العام للمحافظة ترديد الهتافات ضد الإخوان وسياستهم فى إدارة شئون البلاد.

1.jpg

G51c9f223b9451.jpg

G51c9f223c1d0b.jpg

G51c9f223ce43c.jpg

G51c9f223d74c2.jpg

G51c9f223e0938.jpg

G51c9f223ef780.jpg

G51c9f224041d8.jpg

G51c9f2240e1fd.jpg

G51c9f224191c3.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر