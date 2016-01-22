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«تعليم الرياض»: تكليفات جديدة بعد دمج إدارتي التعليم الأهلي والأجنبي

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«تعليم الرياض»: تكليفات جديدة بعد دمج إدارتي التعليم الأهلي والأجنبي «تعليم الرياض»: تكليفات جديدة بعد دمج إدارتي التعليم الأهلي والأجنبي
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محمود القويحص

الرياض - منصور الحسين

    أصدر محمد المرشد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض عدداً من القرارات والتكليفات بعد دمج إدارتي التعليم الأهلي والأجنبي (بنين وبنات) في إدارة واحدة تحت مسمى مكتب التعليم الأهلي. وشملت القرارات تكليف محمود القويحص مديراً لمكتب التعليم الأهلي، ونمي أبانمي مديراً لإدارة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية، وأنس الأحيدب مديراً لإدارة المدارس الأهلية، وخالد الدعجاني مديراً لإدارة خدمات المستفيدين. وتضمنت القرارات تكليف حنان الحبودل مديراً لإدارة المعاهد والمراكز الخاصة، وهيا أبانمي مستشارة لمدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض ومشرفة عامة على شؤون البنات.

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