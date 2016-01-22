حرس الحدود يحبط أربع محاولات لتهريب (222) كلغم حشيش

الرياض - واس

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية من إحباط أربع محاولات لتهريب مائتين وإثنين وعشرين كيلوغراماً من الحشيش المخدر، حيث تم رصد محاولة تسلل عدد من الأشخاص قادمين من الأراضي اليمنية سيرًا على الأقدام، وباعتراضهم ضبطت المواد التي كانوا ينوون تهريبها واتضح أنها مادة الحشيش المخدر وتزن مئة وستة وعشرين كيلوغراماً، كما أسفرت عملية أخرى من رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية حيث تم التعامل معهم بكل حزم وقوة وبتمشيط الموقع تم العثور على ثمانية وعشرين كيلوغراماً من الحشيش المخدر، إضافة إلى عملية ثالثة تم القبض على أربعة أشخاص من الجنسية الأثيوبية وبحوزتهم كمية تزن (48) ثمانية وأربعين كيلوغراماً، وفي العملية الرابعة تم القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية اليمنية وبحوزتهم كمية تزن (20) عشرين كيلوغراماً، وقد تمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.