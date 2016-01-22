«مدني» الشرقية يحتفي بكبار ضباطه المتقاعدين

أقامت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والإدارات والفروع التابعة لها حفل تكريم الضباط المتقاعدين وهم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية سابقا اللواء متقاعد عبدالله عبدالرحمن الخشمان، ونائب مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية سابقا اللواء متقاعد عادل أحمد المزين، والعميد متقاعد خليل مبارك العصيمي، والعميد متقاعد حسين ظافر ال نميس، والعميد متقاعد صلاح عبدالرحمن المقهوي، والعميد متقاعد سعد عبدالعزيز القحطاني.

وقد ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء أسعد محمد العثمان كلمة أشاد فيها بما قدمه الضباط المكرمون من جهود متميزة على مدى سنوات طويلة كانوا خلالها مثالا يحتذي بهم.

بعدها قدمت الهدايا التذكارية للمكرمين.