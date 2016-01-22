أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«مدني» الشرقية يحتفي بكبار ضباطه المتقاعدين

Google+ Print
«مدني» الشرقية يحتفي بكبار ضباطه المتقاعدين «مدني» الشرقية يحتفي بكبار ضباطه المتقاعدين

    أقامت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والإدارات والفروع التابعة لها حفل تكريم الضباط المتقاعدين وهم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية سابقا اللواء متقاعد عبدالله عبدالرحمن الخشمان، ونائب مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية سابقا اللواء متقاعد عادل أحمد المزين، والعميد متقاعد خليل مبارك العصيمي، والعميد متقاعد حسين ظافر ال نميس، والعميد متقاعد صلاح عبدالرحمن المقهوي، والعميد متقاعد سعد عبدالعزيز القحطاني.

وقد ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء أسعد محمد العثمان كلمة أشاد فيها بما قدمه الضباط المكرمون من جهود متميزة على مدى سنوات طويلة كانوا خلالها مثالا يحتذي بهم.

بعدها قدمت الهدايا التذكارية للمكرمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية