وزير التعليم يستثني طلاب الدبلوم التربوي لهذا العام

استقبل وزير التعليم الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه وفد الجامعة العربية المفتوحة، وعلى رأسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز ورئيس الهيئة الاستشارية العليا للمباني الجامعية.

وفي بداية اللقاء قال د. العيسى "إنه من دواعي سروري ان ازف التهاني إلى الجامعة العربية المفتوحة"، منوهاً بالمسيرة المباركة للجامعة العربية المفتوحة منذ إنشائها في المملكة عام 2003 م.

وقال"نأمل ان يكون افتتاح المقر الجديد لفرع الجامعة في المملكة العربية السعودية مركزا معرفيا يشع معرفة وخيرا ونماء وان يسهم في تحقيق رسالتها واهدافها".

وفي تصريح صحافي لمدير الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية د. محمد ابن ابراهيم الزكري قال "بدأ اللقاء بتهنئة من الوزير إلى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" ورئيس مجلس امناء الجامعة العربية المفتوحة مشيدا بالمسيرة المباركة للجامعة والتي تمكنت في زمن قياسي ان تثبت متانة وقوة منتجها وهم الطلاب الذين سجلوا حضورا ملفتا في مختلف المناسبات ".

وأضاف د. الزكري كما تم خلال اللقاء وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز مناقشة عدد من المواضيع التي تسهم في دعم العملية التعليمية في الجامعة، كما تطرق النقاش إلى موضوع طلاب الدبلوم في فرع الجامعة بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد أكد وزير التعليم أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير التي تسهم في خدمة ابنائنا الطلاب ولذلك وجه وزير التعليم باعتماد طلاب الدبلوم التربوي الذين هم على مقاعد الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة على أن يتم ايقاف القبول في كافة البرامج التربوية إلى حين تطوير البرامج بما يتماشى مع توجيهات الوزارة وبما يضمن توافق المخرجات مع المعايير المهنية التى حددتها الوزارة.