وصول أولى دفعات المجموعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين

وصلت إلى المدينة المنورة فجر أمس الخميس، أولى دفعات المجموعة الثالثة من المستضافين لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للعمرة والزيارة، والبالغ عددها 250 من27 دولة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مساعد الأمين العام للبرنامج يوسف الحميد، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وقد أعرب المعتمرون المستضافون عن سعادتهم بالوصول إلى أراضي المملكة، لأداء مناسك العمرة وزيارة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة، وغيرهم من المسلمين ضمن هذا البرنامج المبارك، معتبرين هذه البرنامج امتداداً للأعمال الإسلامية المتواصلة التي قام ويقوم بها قادة المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام والمسلمين، وتهيئة جميع السبل لخدمة ضيوف الرحمن في حجهم وعمرتهم وزيارتهم.

من جهته، رحب الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبدالله المدلج بالمعتمرين الذين وصلوا، مؤكداً حرص الوزارة بتوجيهات من الوزير الشيخ صالح آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم لكي يؤدوا مناسك عمرتهم بكل راحة وطمأنينة.

وقال في تصريحه بهذه المناسبة "إن عطايا الخير والبركات تتجدد في هذه البلاد المباركة ومن قادتها الذين حملوا على عاتقهم خدمة الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، فالشواهد متعددة يشهد بها القاصي والداني في تقديم كل ما يخدم الأمة الإسلامية ويحقق رغبات وآمال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مضيفاً بأن هذا البرنامج يأتي عضدا ومساندا لبرامج سابقة حققت نتائج باهرة، في مقدمتها برنامج خادم الحرمين للحج الذي انطلق عام 1417ه وحقق رغبات ما يزيد على 24 ألف مسلم ومسلمة من أكثر من 150 دولة، والآخر برنامج ضيوف خادم الحرمين لحجاج فلسطين الذي حقق آمال أكثر من 13 ألف من ذوي الشهداء".