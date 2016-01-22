حوار في الجول – كاتونجا يحكي عن ' الصدفة ' التي حولته من لاعب كرة القدم إلى حارس يد

أغلب الأطفال يبدأون حياتهم الرياضية بممارسة كرة القدم.. قليلون منهم من يتحول إلى ألعاب أخرى، الأمر ينطبق على كريم هنداوي الشهير بكاتونجا حارس مرمى مصر ونادي الزمالك.

وتألق كاتونجا مع مصر في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة اليد وقاد الفراعنة للفوز على الجزائر 22-18.

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ويحاور FilGoal.com كريم هنداوي الذي يبدأ قصته.. وكيف تحول من كرة القدم إلى اليد.

وما يلي على لسانه:

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"لعبت أكثر من لعبة قبل كرة القدم.. جمباز وتايكوندو وكاراتيه، وأثناء ممارسة هذه الرياضات لعبت كرة القدم في نادي المقاولون العرب. لكن المذاكرة والإعدادية كان من الصعب المواظبة على التدريبات.

"شعرت أن مع المذاكرة وعدم الاستمرار في كرة القدم أنني (مش هوصل).

"في أحد الأيام كنت ألعاب في نادي الشمس كرة قدم مع أصدقائي.. وجدت أحد المدربين يستدعيني ويقول لي طولك كام؟ ما اسمك؟ وكم عمرك؟ إذن ستأتي لتلعب معنا غدا كرة يد".

"قلت له لا، لن أحضر، أصر على ذلك ثم لا أعرف ماذا جعلني أذهب في الموعد المحدد لأتدرب كرة يد لأول مرة وأشركني في مركز حارس المرمى".

"في المران الثاني شاركت كلاعب ثم أصبحت لاعبا لمدة سنتين في نادي الشمس".

"وفي إحدى التدريبات أتذكرها جيدا في الشتاء والصالة مكشوفة، طلب مني المدرب الوقوف كحارس مرمى وافقت.. وكان بعدها مباراة وشاركت فيها كحارس مرمى وتألقت ومنذ حينها وأنا حارس مرمى كرة يد".

وانتقل بعد ذلك كاتونجا إلى النادي الأهلي ثم التألق مع منتخب مصر للشباب ثم الانتقال للزمالك.. تابعونا لنشر باقي الحوار تباعا.