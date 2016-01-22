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عامر حسين لـ في الجول: لا نية لنقل مباراة الأهلي والاتحاد من استاد الإسكندرية

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عامر حسين لـ في الجول: لا نية لنقل مباراة الأهلي والاتحاد من استاد الإسكندرية عامر حسين لـ في الجول: لا نية لنقل مباراة الأهلي والاتحاد من استاد الإسكندرية

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري أنه لا توجد نية لإقامة مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 16 خارج استاد الإسكندرية.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد يوم السبت في الثالثة عصرا باستاد الإسكندرية، إلا أن أنباء حول رفض الأمن إقامتها وطلبه نقلها لبرج العرب.

وعلى ذلك نفى عامر حسين لـ FilGoal.com يوم الخميس قائلا: "لا توجد أي نية لنقل المباراة خارج استاد الإسكندرية".

وأضاف "المباراة ستلعب في مقرها استاد الإسكندرية كما يحدث في كل موسم".

وتابع "لا أعلم من أين تخرج هذه الشائعات.. البعض يريد فتنة بين الجماهير ويثير غضب البعض لكي يقال أننا ننحاز لطرف ضد آخر".

واختار الأهلي ملعب برج العرب ليكون ملعبه الرسمي في الموسم الجاري.

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