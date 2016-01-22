رئيس سموحة: 285 ألف دولار تعرقل انتقال إيتو إلينا

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن بعض التفاصيل المالية التي عرقلت صفقة التعاقد مع النجم الكاميروني صامويل إيتو.

وأوضح فرج عامر أن الوكيل الإنجليزي الذي يعد وسيطًا في الصفقة طلب بعض الشروط الجديدة في اللحظات الأخيرة.

طالع - رئيس سموحة لـ في الجول: إيتو ينضم لنا خلال أيام

وصرح لقناة (ON TV): "لقد طلب الوكيل عمولة 200 ألف دولار، وبوليصة تأمين لإيتو ضد أي إصابة قيمتها 85 ألف دولار".

وواصل: "نادي سموحة لا يدفع عمولات لوكلاء لاعبين، وملتزم بكافة تعاقداته مع اللاعبين".

وقال رئيس سموحة: "لم نغلق الباب أمام صفقة إيتو، ونفاوض أحد المهاجمين الأفارقة الذين يتصدرون قائمة الهدافين بأحد الدوريات العربية".

وألمح فرج عامر إلى أن المهاجم الأفريقي من هدافي الدوري الجزائري.