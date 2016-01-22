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وكيل السولية لـ في الجول: اللاعب دفع من جيبه من أجل الرحيل عن الشعب

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وكيل السولية لـ في الجول: اللاعب دفع من جيبه من أجل الرحيل عن الشعب وكيل السولية لـ في الجول: اللاعب دفع من جيبه من أجل الرحيل عن الشعب

أكد تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية لاعب وسط الشعب أن اللاعب أنهى ارتباطه مع الفريق الإماراتي بالتراضي بعد أن قام بدفع جزء من جيبه الخاص.

وأعلن الشعب رسميا عن فسخ تعاقده مع السولية ليصبح اللاعب حرا لتحديد وجهته المقبلة والتي ستكون الأهلي.

وقال النحاس من الإمارات لـFilGoal.com يوم الخميس: "يتبقى توقيع واحد فقط سنحصل عليه يوم الجمعة ثم نعود يوم السبت أنا والسولية إلى القاهرة".

وأضاف "السولية تنازل عن مستحقاته بل ودفع جزء من جيبه الخاص ليفسخ التعاقد".

وتابع "مطلع الأسبوع المقبل سننهي أمور ضمه للأهلي".

وكان الأهلي قد أعلن في أكثر من مناسبة عن اتفاقه مع السولية على الانضمام خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وانتظر إنهاء ارتباطه مع الشعب.

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