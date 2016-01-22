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«سياحة مكة» تبحث مع شركة مشروع توسعة الحرم عن بدائل للتفجير

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«سياحة مكة» تبحث مع شركة مشروع توسعة الحرم عن بدائل للتفجير «سياحة مكة» تبحث مع شركة مشروع توسعة الحرم عن بدائل للتفجير

    بحثت هيئة السياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة مع الشركة المنفذة لمشروع توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لساحات الحرم المكي الشريف عن بدائل آمنة بعدم التفجير وايجاد حلول أخرى حفاظاً على قصر ابن سليمان الأثري الواقع بحي جرول لقرب المسافة بين موقع التفجير لصالح المشروع والقصر.

وقال مدير الهيئة بالعاصمة المقدسة د. فيصل الشريف: "حسب المعايير الدولية للحفاظ على المواقع الأثرية فإن أي اجراء أو أعمال تفجير"قطع صخري" في محيط المباني التراثية غير مسموح بها بتاتاً، حتى لا تؤثر الاهتزازات الناتجة عن التفجيرات في العناصر الإنشائية للمبنى أو الطبقات الترابية والصخرية المحيطة به"، مضيفاً بأن الهيئة تعمل وفقاً لتوجيه رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، على ترميم قصر ابن سليمان وإعادة تأهيله ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.

وأوضح د. الشريف بأن تقييم المباني التراثية وتصنيف حالتها الإنشائية يعد اختصاصاً أصيلاً للهيئة، وفق نظامها الصادر بقرار مجلس الوزراء القاضي بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته، وحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويلها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها، مع ضرورة الحفاظ على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن أو القرى وتوسيعها وتجميلها، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط فيها أو في نطاقها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

وأكد مدير الهيئة بالعاصمة المقدسة أنه بحسب وقوف لجنة مختصة من الهيئة على مباني قصر ابن سليمان، بأن المباني متماسكة انشائياً وغير آيلة للسقوط وقابلة للترميم، ولا يمكن قبول عمل أي تفجيرات في المنطقة المحيطة بأي مبان تاريخية أو تراثية، وأن الجهة المخالفة لذلك مسؤولة تجاه أي نتائج سلبية قد تحدث، منوهاً بأن الهيئة ستناقش مع كل من الشركة المنفذة للمشروع، وممثل وزارة المالية والشركة الكيميائية ، بحث الحلول والبدائل الآمنة للتفجير لتنفيذ عمليات القطع الصخري بما يحافظ على سلامة مبنى قصر ابن سليمان.

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