الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لإجـراء التعـاون العملي بين الـريـاض وبكـين

يمكن الحكم على نجاح أي زيارة دولية في الجانب السياسي والاقتصادي من خلال محاولة قراءة البيان الختامي لها، وتوقع ما يمكن أن يحدث بعد تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الدولتين من مذكرات تفاهم وورش عمل في مختلف المجالات، والمتتبع للشأن الدولي يلحظ حضورا قويا للجانب الإقتصادي في البيان السعودي الصيني المشترك والذي صدر في ختام زيارة فخامة السيد شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية للمملكة والذي يدل على أهمية هذا الجانب خصوصا في ظل أسعار نفط منخفضة ورغبة سعودية في تنويع مصادر الدخل والإعتماد على إقتصاد غير نفطي في المستقبل بالإضافة إلى المسير قدما في خطط التنمية الحالية و التركيز على تطوير مهارات المواطن السعودي ليكون رقما فعلا في عجلة الإقتصاد.

الاهتمام بالجانب الاقتصادي والمالي بدا واضحا منذ توجيه خادم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الدعوة للرئيس الصيني لزيارة المملكة، وذلك لما يتمتع به الاقتصاد الصيني من قوة عالمية ولما تتميز به الشركات من نظام أهلها لتكون في مقدمة الشركات العالمية ولتصنع لبلادها مكانا متقدما في الجانب الإقتصادي والمالي.

البيان المشترك جاء تتويجا لمجموعة من الحقائق والأرقام التي شكلت خلفية صلبة وثابتة تتابع منها رؤى البلدين انطلاقها للشراكة المحققة لأهدافهما الوطنية وهو ما أكده البيان من خلال رفع مستوى الشراكة بين الدولتين للوصول إلى منطقة آمنة يصعب على المتغيرات السياسية التأثير عليها، هذه الشراكة اتخذت من المنافع الاقتصادية المتبادلة أساسا تستند عليه في سوق مشتركة ما زالت تجذب المزيد من الشركات.

أعطى البيان أهمية خاصة للشراكة الجديدة ولتحديات القرن الواحد والعشرين وكيفية تطوير العلاقة بشكل كبير، ورؤية المملكة لهذه الشراكة، وذلك من خلال الحديث عن تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، والتأكيد على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، مؤكدا في الوقت نفسه أن بكين تعتبر الرياض مصدرا آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.

الرؤية الجديدة للعلاقة بين البلدين جاءت تطويرا للأسس التي قامت عليها منذ عقود إلا أن الجانب الإقتصادي يظل الأبرز في هذه العلاقة خصوصا في ظل تولد قطاعات جديدة وأسواق محلية في كلا البلدين تجذب المزيد من رؤوس الأموال بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص العمل للمواطنين، هذه الفرص تعني إشراك قوى المجتمع الفاعلة في الاقتصاد والعلم والثقافة والإعلام.

على أرض الواقع وبعيدا عن لغة الخطابات الرسمية، يشكل خلق الوظائف الهدف الرئيس من أي شراكة اقتصادية بين البلدان فمن الطبيعي أن أن تخلق هذه الاستثمارات الضخمة الكثير من الوظائف على مختلف المستويات والدرجات والخبرات المطلوبة لشغلها وتشتغليها بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة للعديد من المبتعثين في الصين خاصة وفي العالم بصفة عامة خصوصا أن الشاب السعودي حاليا بات أكثر وعيا من ذي قبل في متطلبات سوق العمل وخصوصا الشركات العالمية.

كما تهدف هذه الشركات إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها، فالمملكة قطعت شوطا كبيرا في التحول إلى ما يعرف ب"اقتصاد المعرفة" والذي لا يمكن أن يقوم بعيداعن الشراكة العلمية الحقيقية قبل رأس المال وهو ما أكد عليه البيان المشترك من خلال التشديد حرص الجانبين على مواصلة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لاجراء التعاون العملي وتفعيل دور آلية اللجنة السعودية - الصينية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، وذلك لاثراء مقومات التعاون باستمرار، وتوسيع الاستثمار المتبادل ومواصلة تعميق التعاون في مجال البنية التحتية وحسن التعامل مع المشاريع المتبادلة في مجالات السكك الحديدية والطرق والجسور والاتصالات والموانئ وغيرها.