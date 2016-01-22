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ولي العهد يوجه بتكثيف الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين

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ولي العهد يوجه بتكثيف الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين ولي العهد يوجه بتكثيف الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأشقاء السوريين

    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتجاوباً مع معاناة الشعب السوري الشقيق نتيجة ما يمر به من ظروف قاسية وأوضاع معيشية متردية وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية بتكثيف الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأخوة الأشقاء السوريين والاستمرار في استقبال التبرعات النقدية على حساب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية لدى البك الأهلي التجاري رقم (SA2310000020188888000100) باعتبار أن الحملة هي الجهة المخولة باستقبال التبرعات للأشقاء في سورية.

صرح بذلك مستشار سمو وزير الداخلية رئيس الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. ساعد العرابي الحارثي وقال إن هذه الوقفة التضامنية تأتي تواصلاً لجهود حكومة المملكة الداعمة للشعب السوري على المستويات كافة لتقديم أشكال الدعم والمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في سورية واستمراراً للعمل الإنساني الذي تقدمة الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية منذ بداية هذه الكارثة الإنسانية التي حلت بأشقائنا في سورية، وإتاحة المجال للمواطنين في هذا البلد المعطاء للتضامن مع هذه الأزمة الإنسانية للأخوة الأشقاء في سورية من خلال التبرع عبر الحساب البنكي للحملة والتواصل مع مكاتبها لاستقبال التبرعات العينية وفق تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في منطقة مضايا.

وأوضح أن نشاطات الحملة الوطنية السعودية مستمرة في المجالات الطبية والغذائية والتعليمية للأشقاء السوريين في الأردن ولبنان وتركيا وفي الداخل السوري، وفقاً للخطط والبرامج المعدة لها، وأنها تسير بخطى حثيثة لتغطية أهم احتياجات الأشقاء السوريين، بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، مثمناً في الوقت نفسه الدور الكبير للشعب السعودي في الإسهام بتبرعاتهم السخية لمساعدة الأشقاء السوريين في مأساتهم تعبيراً عن اللحمة الاجتماعية والأواصر الدينية والأخوية بين الشعبين الشقيقين.

مما يذكر أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية قدمت أكثر من مئة واثنين وخمسين برنامجاً إغاثياً ومشروعاً إنسانياً تجاوزت تكلفتها أكثر من ثماني مئة وواحد وثمانين مليوناً وسبع مئة وخمسة وسبعين ألفاً وثماني مئة وخمسة وأربعين ريالاً أسهمت -ولله الحمد- في تخفيف جزء من معاناة الأشقاء السوريين واللاجئين في دول الجوار السوري على تسيير شؤون حياتهم اليومية.

كما شملت جهود الحملة تقديم العون والمساعدة للأشقاء السوريين في عدد من المدن والمناطق المحاصرة وخاصة مضايا بريف دمشق ولازالت الحملة مستمرة في تقديم خدماتها الإغاثية والإنسانية للأشقاء السوريين بفضل الله ثم بفضل ما تجده من هذا البلد المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- من دعم ورعاية للعمل الإنساني والإغاثي لكافة الشعوب المتضررة.

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