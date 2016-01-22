مدير الأمن العام: نسعى لتفعيل مشاركة المواطن في تصوير المخالفات وتوثيقها

قال مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج إن واقعنا المروري غير مرضٍ وأن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية هو هاجس وهم القيادة -رعاها الله- ويحتاج إلى تظافر الجهود منوهاً إلى أن أعداد أفراد المرور سيتم دعمهم داعياً إلى ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام ومساندة رجال المرور في هذا الاطار.

جاء ذلك في تصريح له عقب ترؤسه الاجتماع الثاني لمديري إدارات المرور بالمملكة ظهر أمس، والذي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -يحفظه الله-.

ويهدف الإجتماع إلى مناقشة الواقع المروري، والوقوف على السلبيات في الشوارع والطرقات من الناحية المرورية، وتقييم العمل والأداء بما يحقق معالجة السلبيات، ورفع مستوى الأداء مركزاً على ثلاثة محاور، أولاها معالجة ما يخص السير والسلبيات الموجودة به من تجاوزات لأنظمة المرور، والثاني ما يخص الحوادث المرورية والتأخر في مباشرتها وإطالة أمد الإجراءات، والثالث موضوع السلامة المرورية، بالتنسيق والتعاون مع البلديات ووزارة النقل وغيرها من الجهات المعنية. ودعا الفريق المحرج الأسر إلى توجيه أبنائها لاحترام النظام، وقال: إنه ليس عيباً أن ننتقد أنفسنا من اجل ان نطور أنفسنا ونعالج السلبيات، ومن خلال رصدنا لم نلحظ أي تغير في الشق المروري في الميدان بالنسبة لانظمة المرور واحترامها، والقضاء على بعض الظواهر المزعجة لنا جميعاً. وحول مخالفات السائقين الأجانب، قال مدير الأمن العام انه يجب ان تشملهم الحملات الإعلامية والتوعوية بلغاتهم، والحزم في تطبيق النظام عليهم، ذلك انه إذا لم يكن هناك حزم فأنه لن يكن هناك احترام لأنظمة المرور من المواطن أو المقيم، كاشفاً عن أن الإدارة تعمل على برامج تقنية واعدة لتفعيل مشاركة المواطن في تصوير المخالفات، وتوثيقها برقم اللوحة، مرسلة لعمليات المرور لتطبيق المخالفة على المخالفات، مشيراً إلى هذه من النقلات التي تسعى وزارة الداخلية لتحقيقها.