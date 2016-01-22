هيئة الاتصالات توجه الشركات بتطبيق البصمة قبل الحصول على «الشريحة»

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة وذلك بدءًا من تاريخ 11/4/1437ه الموافق 21/1/2016، ومطابقتها مع إحدى الأوراق الثبوتية (الهوية الوطنية للمواطنين، والخليجيين، وهوية مقيم للمقيمين، ورقم الحدود للزائرين بما فيهم الحجاج والمعتمرين، وهوية إقامة زائر مؤقتة للمقيمين بشكل مؤقت. ولقطاع الأعمال رقم السجل التجاري، والرقم الموحد للجهات الأخرى). وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن جميع المشتركين ستصلهم رسائل نصية من مقدم الخدمة تطلب فيها تحديث بياناتهم وتوثيقها بالبصمة خلال مدة محددة.

وأكدت الهيئة في الوقت نفسه على جميع مقدمي خدمات الاتصالات بضرورة تزويد جميع المشتركين بما يثبت عدد وتفاصيل الخدمات التي تم تفعيلها لهم آلياً، موضحاً بها رقم الخدمة الصادرة وتفاصيلها كافة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لجهودها المستمرة في العمل على حماية جميع المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولحفظ حقوقهم، وعدم استغلال بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يحد من أي آثار سلبية أو مخالفات قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.