3 خطط استراتيجية تخلصك من تناول السكر بكميات كبيرة يوميا.. أهمها ممارسة الرياضة

أبرز خطوات الأنظمة الغذائية يتمثل فى تقليل كمية السكر التى يتناولها الإنسان، فمن الصعب على الكثير تناول العديد من المشروبات دون سكر أو تناول كمية محددة من الحلويات الغنية بالسكريات الضارة يوميا.

ويقدم الموقع الأمريكى "womansday" 3 خطط استراتيجية تمنحك القدرة على الحد من تناول السكريات، هى:

1. قراءة المعلومات المكتوبة على الأغذية المحفوظة

2. تناول إفطار متوازن لا يجعلك تحتاج إلى سكر

3. الرياضة مضادة للسكر

>تتميز السلع المحفوظة مثل الصلصة، البسكويت، الخبز بكتابة معلومات عنها على المعلبات، وينصح الدكتور "دافيد كاتز"، مدير مركز جامعة ييل للأبحاث الوقائية بقراءة هذه المعلومات واختيار تلك التى تحوى كمية قليلة من السكر، والذى يسبب مشاكل كثيرة منها أمراض القلب وزيادة الوزن، ويمكنك تعويض هذا السكر بطريقة صحية كالسحر الموجود فى الفاكهة.>وفى ذلك يقول "بونى توب ديكس" خبير التغذية: يبدأ غالبيتنا يومهم بتناول الكعك أو الحبوب الحلوة وهذا يزيد من مستويات السكر فى الدم بسرعة ما يعطى الإنسان الطاقة فى البداية ولكن سرعان ما يهدأ ويشتاق إلى شىء بمذاق حلو آخر، وبتناول وجبة إفطار متوازنة تحوى ألياف وبروتين مثل البيض والخبز المحمص من الحبوب الكاملة أو الزبادى مع الفاكهة لن تشعر بحاجتك لمذاق السكر.>تقول "شيرى باجوتو" المتخصصة فى علم النفس والأستاذ المساعد فى كلية طب بجامعة ماساتشوستس: إذا كنت ممن لا يستطيع مقاومة التفكير فى الكعك والحلويات بشكل مستمر خاصة مع توفرها فى الثلاجة بكثرة، فعليك ممارسة الرياضة طريقك للتخلص من هذا التفكير، حتى لو كان بالجرى فى الشارع لمدة 10 دقائق أو الانتقال إلى مكان آخر لمدة ساعة حتى تنسى رغبتك فى تناول السكر.