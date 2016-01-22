هكذا ترتدين اللون الرمادي في تنسيقات محايدة

تشغل الألوان المحايدة كالرمادي و الأسود والأبيض مكاناً كبيراً في خزانة كل سيدة، وتظهر بطريقة بارزة في ستايلها الشخصي مدمجة مع ألوان مشرقة و درجات مختلفة. ولكن ما رأيك في تنسيق الألوان المحايدة مع بعضها البعض؟

يعطيك هذا النوع من التنسيقات "ستايل" عصرياً و أنيقاً، يتميز بالمرونة، إذ يمكنك ارتداؤه في إطلالات العمل، على ألا تبالغي في ارتداء المجوهرات و الاكسسوارات، في الوقت الذي يعدُّ خياراً أنيقاً للإطلالات المسائية.

لذلك، جمعنا لك إطلالات مختلفة من أنيقات الشوارع، لتستوحي منها ما يُناسب إطلالاتك المحايدة بالرمادي؛ ولتحصلي على الإطلالة المثالية، اتّبعي النصائح الآتية:

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- يمكن أن تقعي في الملل والتكرار بسهولة عند ارتداء الألوان المحايدة؛ لذلك، ننصحك بإضافة لمساتك الخاصة إلى كلّ إطلالة؛ فحذاء ذو كعب عالٍ وتصميم لافت يمكن أن ينقل إطلالتك إلى مستوى آخر من الأناقة.

- ارتداؤك للون الرمادي لا يعني أن تتقيّدي بدرجة واحدة منه. تلاعبي بالدرجات، ونسّقيها مع بعضها البعض، لتحصلي على إطلالات عصرية.

- إن وجدت إطلالتك بحاجة لانتعاشة الألوان، فأضيفي إليها حقيبة أو حذاء بلون مناسب، و تألّقي بأسلوبك الخاص.

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