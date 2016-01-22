المعاطف الطويلة نجمة العروض الرجالية للشتاء المقبل

تقام في الوقت الحالي عروض الأزياء الرجالية لموسم خريف وشتاء 2016 في لندن وميلان. وشاهدنا خلالها العديد من العروض لأكبر دور الأزياء العالمية. ولفتنا خلال تلك العروض الحضور البارز للمعاطف الطويلة بكافة تصاميمها وألوانها، حيث لم تعد المعاطف الطويلة مجرد قطعة إضافية تضاف لإطلالتك بطريقة بسيطة من دون أي تفاصيل، بل أصبحت قطعاً استثنائيةً تعطي إطلالتك طابعًا أنيقًا.

في عرض اليكسندر مكوين Alexander McQueen أضيف المخمل للمعاطف الطويلة بتصاميم مختلفة منها ما كان رسميًّا مناسبًا للإطلالات العملية، ومنها ما أخذ شكل فراشات ناعمة على جانبي المعطف. وفي مجموعة دولتشي آند غابانا Dolce and Gabbana تزينت المعاطف برسومات أنيقة منها ما كان موردًا، وبعضها أخذ شكلًا أكثر خشونةً بمسدسات براقة في المعطف.

كانت الألوان الحيادية بدرجات الرمادي والبني هي الطاغية على المعاطف الطويلة في جميع العروض الرجالية، ولكن لم يخلُ الأمر من بعض الألوان هنا وهناك. ففي عرض بيربري Burberry حضرت طبعة المربعات باللون الأحمر، بينما شاهدنا ألوان قوس قزح في عرض موسكينو Moschino بينما فاجأتنا دوناتيلا فرساتشي باستخدامها اللون الوردي الصارخ بشكل كبير في عرض Versace الأخير للملابس الرجالية.

شاهد معنا أجمل المعاطف الرجالية من عروض الأزياء الأخيرة للموسم المقبل.