أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تشيع جثمان الركايبى شهيد الشرطة بحادث كنيسة مار مرقس -
موجز أخبار مصراوي 9/4/2017 -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إطلالات صادمة للنجمات مؤخراً!

Google+ Print

الخميس 21-01-2016 01:25

ننتظر بفارغ الصبر المناسبات الرسمية والاحتفالات لنشاهد خيارات النجمات في الموضة والفساتين التي تألقن بها، غير أنهن في الكثير من الأحيان يخيبن آمالنا باطلالات كارثية لا نفهم كيف قررن اختيارها أو ماذا كان يجول في أذهانهن حين اعتمادها.

أحلام الأكثر أناقة في العام 2015 بتصويت "سيدتي نت"

ومؤخراً وفي أكثر من مُناسبة أطلت النجمات العربيات والعالميات بإطلالات مختلفة عما عهدناه منهن، ومن هؤلاء النجمات "سلمى حايك" Salma Hayek التي شاهدناها بفستان باهت لم يضف أي شيء لأناقتها ولم يناسب قوامها ، وكذلك الممثلة الكوميدية "ميليسا ماكارتني" Melissa McCartney التي اختارت وبالرغم من وزنها الزائد فستاناً مُعرقاً باللون الأخضر بدا كارثياً . و"ميراندا كير" Miranda Kerr التي عودتنا دائماً على فساتين مميزة وخيارات رائعة غير أنها خيّبت آمالنا هذه المرة  بفستان قصير بدا فوضوياً . وكانت إطلالة "كارول سماحة" في برنامج "ستار أكاديمي" بسروال الجلد مع عقود اللؤلؤ مبالغ بها ومبهرجة، ونسرين طافش اختارت لوك جميلاً عبارة عن تنورة ضيقة وتوب قصيرة لكنها أساءت لها بالاكسسوارت ولاسيما الحقيبة والحذاء.
هذا هو تقييمنا لأسوأ اطلالات النجمات مؤخراً، شاهديها بالصور وأخبرينا رأيك بها.

سيعجبك أيضاً:

إطلالتك في السهرات على طريقة إيميه الصياح

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي