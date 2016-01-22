إطلالات صادمة للنجمات مؤخراً!

ننتظر بفارغ الصبر المناسبات الرسمية والاحتفالات لنشاهد خيارات النجمات في الموضة والفساتين التي تألقن بها، غير أنهن في الكثير من الأحيان يخيبن آمالنا باطلالات كارثية لا نفهم كيف قررن اختيارها أو ماذا كان يجول في أذهانهن حين اعتمادها.

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ومؤخراً وفي أكثر من مُناسبة أطلت النجمات العربيات والعالميات بإطلالات مختلفة عما عهدناه منهن، ومن هؤلاء النجمات "سلمى حايك" Salma Hayek التي شاهدناها بفستان باهت لم يضف أي شيء لأناقتها ولم يناسب قوامها ، وكذلك الممثلة الكوميدية "ميليسا ماكارتني" Melissa McCartney التي اختارت وبالرغم من وزنها الزائد فستاناً مُعرقاً باللون الأخضر بدا كارثياً . و"ميراندا كير" Miranda Kerr التي عودتنا دائماً على فساتين مميزة وخيارات رائعة غير أنها خيّبت آمالنا هذه المرة بفستان قصير بدا فوضوياً . وكانت إطلالة "كارول سماحة" في برنامج "ستار أكاديمي" بسروال الجلد مع عقود اللؤلؤ مبالغ بها ومبهرجة، ونسرين طافش اختارت لوك جميلاً عبارة عن تنورة ضيقة وتوب قصيرة لكنها أساءت لها بالاكسسوارت ولاسيما الحقيبة والحذاء.

هذا هو تقييمنا لأسوأ اطلالات النجمات مؤخراً، شاهديها بالصور وأخبرينا رأيك بها.

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