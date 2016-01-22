بعد حالة الانفلات الأمنى.. أعمال نهب وسلب بأحد المولات التجارية بتونس

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور لأعمال سرقة ونهب لأحد المولات التجارية الكبرى، فى أحد أحياء تونس، لم يتم تسميتها، على خلفية أعمال الشغب التى خلفتها مظاهرات بدأت منذ 5 أيام من قبل الشعب التونسى، احتجاجًا على البطالة.

وتظهر الصور أعمال نهب من أحد المولات التجارية، حيث تقوم مجموعة من الأشخاص، بحمل أجهزة كهربائية، والفرار بها خارج المول.

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