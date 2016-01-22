شرطة دبي حريصة على تحقيق الأهداف المجتمعية

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة على تحقيق الأهداف المجتمعية ونشر التوعية باستخدام كافة الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة وكذلك عبر الألعاب التوعوية التي تسهم في خلق نوع من التشويق من خلال المسابقات وكذلك الاستفادة منها بالتوعية المرورية المطلوب نشرها، باستخدام أحدث تقنيات البرمجة ثلاثية الأبعاد.

جاء ذلك خلال استقباله العميد يورغ نوث قائد حرس الحدود في الجمهورية السويسرية والوفد المرافق له بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى استعراض بعض الأمور التي تهم الجانبين، حضر اللقاء أيضاً المقدم غابرييل لوسينغر الملحق العسكري في السفارة السويسرية في الدولة، والعميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والعقيد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، والعقيد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة.

التطبيقات الافتراضية

وعقب اللقاء اصطحب اللواء خميس مطر المزينة، الوفد الضيف إلى قاعة الاجتماعات الكبرى، حيث اطلعوا على المزايا التي تقدمها التطبيقات الافتراضية في شرطة دبي من حيث دعمها في نشر الأمن والطمأنينة وتسخير التقنيات الحديثة في البرامج التوعوية والمضامين التربوية والمساهمة في رفع الوعي الاجتماعي، وترسخ المفاهيم الأخلاقية التي تخدم جميع شرائح المجتمع وتمكن رجل الشرطة من تلبية الاحتياجات الأمنية من خلال الألعاب الإلكترونية المحببة لدى الناشئة، إضافة إلى تطوير قدرات العاملين لديها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تحديث برامج التعلم المستمر كبرنامج التحقيق الجنائي الافتراضي، والتحقيق المروري الافتراضي، وبرنامج لغة الجسد وبرنامج التدريب على تحرير المخالفات المرورية وبرنامج تفتيش المسافرين المعتمد من منظمة أمن الطيران المدني (الايكاو).

واسمتع أعضاء الوفد إلى أهمية هذه البرامج في توفر بيئة تدريب عملية وآمنة، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة تُحِد من وجود عوامل معيقة، مثل الوقت والتكلفة والتدريب العملي في مواقع الحوادث، بالإضافة إلى استخدام البيئة الافتراضية كوسيلة مساندة للمحاضرات واستخدامها لتأهيل المتدربين قبل نقلهم إلى التدريب في مواقع الحوادث، بالإضافة إلى تطوير وتحسين العملية التدريبية للارتقاء بجودة أداء العاملين وتنمية مهاراتهم.

الاستراتيجية الجديدة

كما اطَّلع الوفد الضيف على استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي والرسالة والقيم، والرؤية التي مكنتها من تبوّؤ مكانة متميزة، وملامح الاستراتيجية الجديدة حتى عام 2021 المتوافقة مع استراتيجية حكومة دبي التي تركز على الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام وإسعاد الناس وتقديم خدمات تنال رضا المجتمع، بالإضافة إلى المراحل التي أنجزتها شرطة دبي للوصول إلى التفوق المؤسسي القائم على تطبيق معايير التميز العالمية، عبر التطوير المستمر للأداء.